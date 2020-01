© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ljubomir Fejsa è un nuovo giocatore del Deportivo Alavés. Il centrocampista serbo, classe '88, lascia il Benfica con la formula del prestito fino a giugno e approda così nel campionato spagnolo dopo le esperienze in patria, in Grecia e in Portogallo. Ecco l'annuncio: