ufficiale Anderlecht, preso il portiere ex Schalke 04 Wellenreuther. Contratto fino al 2024

Nuova avventura per Timon Wellenreuther. Il portiere tedesco, classe 1995, lascia infatti il Willem II per vestire la maglia dell'Anderlecht in Belgio. Per l'estremo difensore, ex tra le altre dello Schalke 04 e del Maiorca, contratto fino al 30 giugno 2024.

Questo il comunicato ufficiale: