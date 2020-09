ufficiale Ankaragucu, ecco l'ex Empoli Dioussè

vedi letture

Nuovo acquisto per l'Ankaragucu molto attivo sul mercato dopo la rimozione del blocco. E si tratta di un volto noto alle nostre latitudini, visto che il club capitolino ha tesserato per una stagione Assane Dioussè (22) dal Saint Etienne.

Il centrocampista senegalese in Italia ha militato con Empoli e Chievo raccogliendo 65 presenze in tutto.