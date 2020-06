ufficiale Antunes dice addio al Getafe. In Europa League contro l'Inter non ci sarà

Il terzino sinistro Vitorino Antunes ha deciso di non rinnovare il suo contratto col Getafe in scadenza a fine mese e ha annunciato il suo addio dal club di Madrid con effetto immediato. Antunes non prenderà quindi parte alla sfida contro l'Inter valida per gli ottavi di finale di Europa League che andrà in scena ad agosto.