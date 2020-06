Tre rinnovi per l'Arsenal di Mikel Arteta. Dopo David Luiz hanno prolungato il loro accordo col club londinese anche Pablo Mari e Cedric Soares, mentre Dani Ceballos rimarrà in prestito ai gunners fino al termine dell'attuale stagione. Lo spagnolo, terminato l'attuale campionato, tornerà al Real Madrid.

✍️ One-year deal for @DavidLuiz_4

✍️ Long-term deal for @PabloMV5

✍️ Long-term deal for @OficialCedric

✍️ Loan extension for @DaniCeballos46

More info on the new deals 👇

— Arsenal (@Arsenal) June 24, 2020