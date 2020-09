ufficiale Arsenal, Ceballos resta in prestito per un'altra stagione

Dani Ceballos resta all'Arsenal. Il centrocampista spagnolo, classe 1996, è stato ceduto in prestito dal Real Madrid al club londinese per un'altra stagione. Ha disputato 37 presenze nella scorsa annata, diventando parte integrante della squadra di Mikel Arteta e giocando un ruolo chiave nella 14esima vittoria in FA Cup dei Gunners.