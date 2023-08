ufficiale Atletico Madrid, Omorodion resta in Liga. Ceduto in prestito all'Alaves

vedi letture

L'Atletico Madrid dà subito in prestito un suo nuovo acquisto, per permettergli di giocare con maggiore continuità. Si tratta di Samu Omorodion, attaccante classe 2004 appena arrivato dal Granada e ceduto all'Alaves. Ecco il comunicato ufficiale, apparso sul sito del club biancoblu: "Il Deportivo Alavés e il Club Atlético de Madrid hanno raggiunto un accordo per l'incorporazione del calciatore Samu Omorodion alla squadra dell'Alava. Il potente attaccante arriva in prestito per una stagione, fino a giugno 2024.

Samu Omorodion Aghehowa (Melilla, 5 maggio 2004) arriva a Mendizorrotza dal Granada CF, club dove si è allenato e dove ha giocato fino all'inizio di questa stagione, poco prima di certificare il suo trasferimento all'Atlético de Madrid. Omorodion si distingue per il fisico imponente (1,93 cm), la velocità e un grande fiuto del gol. A soli 19 anni, l'attaccante di Melilla con genitori nigeriani sa già cosa vuol dire debuttare e segnare in questa stagione in LALIGA EA SPORTS. Lo ha fatto alla prima giornata, proprio contro l'Atlético de Madrid al Cívitas Metropolitano. Il nuovo rinforzo dell'Albiazul si unirà immediatamente alla squadra".