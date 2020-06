ufficiale Atletico Madrid, Simeone perde il suo vice: Burgos lascerà a fine stagione

Germán 'el Mono' Burgos lascia l'Atletico Madrid. Nonostante altri tre anni di contratto, l'allenatore argentino ha deciso di dividersi dal 'Cholo' per iniziare la personale carriera da primo allenatore al termine di questa stagione.

Per Burgos possibile un ritorno in Argentina: è stato accostato al River Plate in caso di addio di Gallardo, anche se l'opzione più probabile per il primo incarico da allenatore è al momento l'Unión di Santa Fe