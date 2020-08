ufficiale Benfica, ecco il terzo colpo della serata: dal Gremio c'è Everton

Non c'è due senza tre per il Benfica. In serata è arrivata anche l'ufficialità di Everton Soares dal Gremio per rinforzare il pacchetto offensivo di Jorge Jesus. Il brasiliano arriverà nella capitale portoghese con un contratto quinquennale.