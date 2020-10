ufficiale Benfica, Tomas Tavares in prestito all'Alaves. Piaceva ad Atalanta e Verona

Niente Serie A per Tomas Tavares. Il laterale classe 2001, che in Italia piaceva ad Atalanta e Hellas Verona, ha definito il suo trasferimento in prestito per una stagione dal Benfica all'Alavés.

Questo l'annuncio ufficiale del club basco sul terzino cresciuto proprio nel settore giovanile degli encarnados: