ufficiale Brest, una risoluzione di contratto e un rinnovo. Confermato Lala in difesa

Doppia ufficialità per il Brest nei giorni scorsi. Dà l'addio alla squadra francese il terzino Noah Fadiga: il 23enne ha risolto anzitempo il proprio contratto. Estende invece l'accordo in essere con il Brest un altro laterale difensivo come l'esperto Kenny Lala (31 anni, nell'immagine), che si lega fino al 2025 con la società che milita in Ligue 1.