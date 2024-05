Ufficiale Nolan Roux si ritira a 36 anni. L'ex Lille era svincolato dal giugno scorso

vedi letture

“Grazie calcio: ho dato tanto, mi sono emozionato, ti ho amato... e ti ho odiato. Sei stato parte della mia vita, ti saluto e ti ringrazio". Così, attraverso un post pubblicato suo suo profilo Instagram, Nolan Roux ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico. L'attaccante francese, rimasto senza squadra dalla fine della sua avventura allo Châteauroux nel giugno del 2023, non ha trovato una nuova sistemazione e ha deciso di appendere le scarpette al chiodo.

Nel corso della sua lunga carriera, il 36enne ha vestito le maglie del Lens (dove è cresciuto), del Brest (dove si è consacrato), del Lille (con cui ha giocato in Champions League), oltre che di Saint-Etienne, Metz, Guingamp, Nîmes e Châteauroux. Ha disputato in totale 465 partite tra i professionisti (di cui 295 in Ligue 1) e segnato 113 reti.