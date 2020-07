ufficiale Clermont, Grbic passa al Lorient. Maxi-plusvalenza e cessione record

Attraverso i propri canali ufficiali, il Lorient ha annunciato l'ingaggio dal Clermont di Adrian Grbic. Il giocatore, come vi avevamo raccontato ieri, era arrivato a zero dall'Altach e rappresenta una robusta plusvalenza per il club di seconda divisione, che lo ha ceduto per la cifra record di 10 milioni.