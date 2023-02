ufficiale Lorient, poco spazio per Grbic e l'attaccante va in prestito al Valenciennes

Rientrato in estate dal prestito al Vitesse e scarsamente impiegato nella prima parte di stagione vissuta al Lorient (neanche 40 minuti in tre apparizioni fin qui) per l'attaccante Adrian Grbic, classe 1996 dalla doppia cittadinanza austriaca e croata, inizia una nuova parentesi. Ufficiale il suo prestito al Valenciennes, in Ligue 2, fino al termine della stagione.