ufficiale Compleanno da ricordare per Carrasco. Il belga passa all'Al Shabab

Come ampiamente preannunciato, Diego Simeone perde uno dei suoi senatori. Yannick Carrasco lascia di nuovo l'Atletico Madrid, dopo i due anni trascorsi in Cina tra il 2018 e il 2020, e vola in Arabia Saudita. L'esterno belga è un nuovo giocatore dell'Al Shabab, con cui ha firmato un contratto fino al 2026. Al club spagnolo vanno circa 15 milioni di euro per la cessione del classe 1993, che proprio oggi festeggia 30 anni.