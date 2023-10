ufficiale DC United, risoluzione consensuale con Wayne Rooney

vedi letture

Le strade di Wayne Rooney e del DC United si sono definitivamente separate. A comunicarlo è stato il club statunitense attraverso una nota ufficiale: "Il DC United ha annunciato che il club e l'allenatore Wayne Rooney hanno concordato di comune accordo di separarsi". All'interno della nota anche le parole di Jason Levien, CEO e Co-presidente del DC United: "Abbiamo parlato con Wayne e abbiamo concordato che è meglio per noi separarci in questo momento".

Arrivato in MLS nel 2018 in qualità di calciatore, dopo 25 reti e 14 assist Rooney ha ricoperto il ruolo di allenatore. Poco più di anno sulla panchina del DC United, un'avventura in cui l'ex attaccante della nazionale inglese ha collezionato 14 vittorie, 13 pareggi e 26 sconfitte.