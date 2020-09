UFFICIALE: Dopo dieci anni a Bilbao, San José riparte dal Birmingham

Dopo dieci anni trascorsi tutti all'Athletic Club, in quel di Bilbao, l'esperto difensore Mikel San Jose, all'occorrenza anche centrocampista difensivo, riparte dall'Inghilterra, e dalla Championship. Ripartirà da una piazza importante come quella di Birmingham, visto che ha firmato un contratto che lo lega al City. Il BCFC ne ha annunciato così l'ingaggio tramite i suoi profili social.

✍️ We are delighted to announce the arrival of highly-rated Spanish star Mikel San José.

— Birmingham City FC (@BCFC) September 21, 2020