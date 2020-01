© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Osasuna ha annuciato l'arrivo dell'attaccante Enric Gallego. Il giocatore, classe 1986, lascia il Getafe in prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni (più altri 2,5 di bonus) solo in caso di salvezza. In quel caso firmerà un contratto fino a giugno 2022.