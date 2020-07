Djibril Sibibe ritorna al Monaco. Il difensore francese in prestito all'Everton non verrà riscattato dai Toffees e riprenderà la strada verso il Principato. A darne l'annuncio è proprio il club di Liverpool con un messaggio di in bocca al lupo al giocatore per la stagione disputata con la maglia blu.

🇫🇷 l Best of luck in your future career, Djibril!

Thank you for your efforts while on loan this season. 👏#EFC 🔵 pic.twitter.com/hAMFvMm7jn

— Everton (@Everton) July 27, 2020