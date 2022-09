ufficiale Djibril Sidibe vola in Grecia. Ha firmato con l'AEK Atene fino al 2024

vedi letture

Nuova avventura per Djibril Sidibe. Il terzino francese, classe 1992 e campione del Mondo nel 2018 con la Francia, si trasferisce in Grecia, dove firma un contratto fino al 30 giugno 2024 con l'AEK Atene. Il giocatore si era svincolato in estate dopo il mancato accordo con il Monaco per il rinnovo.