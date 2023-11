ufficiale Granada, la prima mossa di Tognozzi è il nuovo allenatore. Un debuttante in Europa

Nelle scorse ore il Granada ha cambiato allenatore, comunicando l'esonero al precedente tecnico Paco Lopez a seguito dell'unico punto da lui conquistato nelle ultime cinque partite. Ed è già arrivata la scelta del sostituto, la prima vera decisione presa dal direttore sportivo italiano Tognozzi, arrivato in Spagna da poche settimane dopo il lungo trascorso nella squadra scout della Juventus.

E il nuovo allenatore è un nome "a sorpresa", alla prima esperienza in Europa: la squadra è stata affidata al 45enne uruguaiano Alexander Medina, che in passato ha guidato numerose realtà importanti del Sud America (dal Nacional in patria fino a Talleres e Velez Sarsfield, ultima tappa finora, in Argentina e all'Internacional in Brasile) e si prepara a debuttare su una panchina del Vecchio Continente, dopo averlo assaggiato da calciatore con due anni nel Cadice, proprio in Spagna.