Il Celta Vigo ha un nuovo direttore sportivo: è il messicano Marco Garces

Il Celta Vigo ha un nuovo uomo mercato: è Marco Garcés, che prende il posto di Luis Campos, il consulente con cui il club galiziano si è separato qualche giorno fa. Garces, ex dirigente di Liverpool, Manchester United, Pachuca e Los Angeles, ha una vasta esperienza internazionale, utile per cercare ricostruire un club alla deriva, oggi 18esimo ne LaLiga.

Il comunicato. "L'RC Celta inizia a muovere i primi passi nella ristrutturazione della sua area sportiva, uno dei pilastri del progetto guidato dal presidente Marián Mouriño, che cerca di concentrare l'attenzione e gli sforzi del club sul calcio e sul miglioramento della sua competitività sportiva.

Marco Garcés arriva all'RC Celta per diventare il nuovo Direttore Sportivo. Un professionista di comprovata esperienza che si unisce alla missione di sviluppare un progetto calcistico basato sulla promozione del rendimento agonistico della prima squadra e supportato dal settore giovanile, con l'idea di favorire lo sviluppo dei giovani talenti della prima squadra.

L'area sportiva che sarà guidata dal nuovo Direttore avrà una propria struttura per attrarre talenti nazionali e internazionali e rafforzerà quella esistente, oltre a uno staff multidisciplinare che migliorerà le prestazioni e la competitività dei giocatori di tutte le categorie dell'RC Celta .

Marco Garcés (Città del Messico, 1972) rappresenta la terza generazione di giocatori della sua famiglia, poiché suo padre e suo nonno erano calciatori di successo in Messico e, come lo stesso Garcés, sono arrivati ​​in nazionale. Da giocatore, il nuovo direttore sportivo dell'RC Celta ha vinto quattro campionati nel suo paese.

Ha una formazione approfondita in varie discipline legate al calcio. Dopo una vasta esperienza di lavoro nel settore giovanile del Liverpool e nello sviluppo e nel reclutamento di talenti per il Manchester United, Garcés ha firmato come direttore sportivo del Pachuca Football Club.

Nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di Director Football Operations presso il Los Angeles FC, della MLS".