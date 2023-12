ufficiale Luis Campos non è più un consulente del Celta, resta "solo" ds del PSG

vedi letture

Già direttore sportivo del Paris Saint-Germain che riparte sui giovani più che sulle stelle e con alle spalle un trascorso illustre nel Lille, il 59enne portoghese Luis Campos fino a qualche ora fa ricopriva anche un ruolo di consulente sportivo esterno per gli spagnoli del Celta Vigo, ma la novità di giornata è che non sarà più così a partire da oggi. Come comunicano gli stessi galiziani, le strade si interrompono qua. L'avvio di stagione della squadra allenata da Benitez ha deluso le aspettative, a farne le spese è il dirigente.

Ecco quanto si legge nella nota ufficiale diramata dal Celta Vigo: "RC Celta e Luis Campos si separano. Il club e il consulente sportivo esterno hanno raggiunto un accordo per la separazione del portoghese, che ha iniziato la sua tappa celeste nel marzo 2022. L'RC Celta desidera esprimere la propria gratitudine a Luis Campos per il lavoro svolto durante l'ultimo anno e mezzo e gli augura un grande successo per il futuro. La partenza del portoghese non influirà sull'imminente pianificazione sportiva di una struttura che sarà guidata dall'inserimento di un nuovo direttore sportivo, con un ruolo e modello diverso da Campos, poiché sarà costantemente presente giorno per giorno, su base giornaliera".