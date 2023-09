ufficiale Il Metz pesca dalla Serie B inglese. Ecco l'arrivo di Estupinan dall'Hull City

Metz attivo sul mercato fino alla fine come dimostra l'arrivo last minute di Oscar Estupinan, attaccante proveniente dall'Hull City. Ecco il comunicato ufficiale: "Mentre il mercato estivo si prepara a emettere il suo verdetto, l'FC Metz è felice di accogliere un nuovo attaccante nel suo organico. Oscar Estupiñán, 26 anni, arriva da Hull City. L'attaccante è in prestito per una stagione sulle sponde della Mosella.

Formatosi in Colombia all'Once Caldas, il nuovo centravanti è riuscito subito a dimostrare la sua efficacia sotto porta. A soli 18 anni esordisce nel mondo professionistico con i colori della sua società di formazione e riesce a segnare 18 gol in 58 presenze in due stagioni e mezzo.

Questi primi passi di successo in Sud America aprirono rapidamente le porte all’Europa. Nell'estate del 2017 si unisce al Vitoria Guimaraes per scoprire l'élite del campionato portoghese. Dopo alcuni mesi contrastanti, si rilancia in prestito in Ecuador (Barcellona Guyaquil) e Turchia (Denizlispor) dove riesce a ritrovare la via del gol.

Un anno e mezzo dopo, l'attaccante torna con piena fiducia nel campionato portoghese e si impone definitivamente sul fronte dell'attacco del Vitoria Guimaraes. Riesce a concatenare due stagioni di grande qualità segnando 23 volte. Queste ultime esibizioni attirano l'attenzione soprattutto in Inghilterra. Durante la bassa stagione 2022-2023, si è unito al campionato inglese ed è diventato rapidamente una parte essenziale della formazione titolare dell'Hull City, nel campionato.

Al crepuscolo di una stagione conclusa con 13 gol sul cronometro, l'attaccante della nazionale colombiana si unisce quindi al Mosella per un prestito di una stagione dove proverà ancora una volta a dimostrare le sue qualità in area di rigore. Benvenuti al nostro nuovo numero 9!".