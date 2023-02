ufficiale L'Athletic riscatta Herrera. Operazione forzata dalla cessione di Keylor Navas

Ander Herrera è a tutti gli effetti un giocatore dell'Athletic di Blibao, con un contratto fino al 30 giugno 2024. Il club basco ha esercitato l'opzione d'acquisto prevista nell'accordo con il Paris Saint-Germain, che aveva ceduto il giocatore in prestito a inizio stagione. Un'operazione "forzata", necessaria per permettere il trasferimento di Keylor Navas al Nottingham Forest: i francesi, infatti, avevano esaurito il numero massimo di calciatori in prestito e avrebbero dovuto richiamare Herrera per accontentare il portiere costaricano.