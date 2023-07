ufficiale L'erede di De Ligt chiude con zero presenze all'Ajax. Pierie va all'Excelsior

L'Ajax saluta Kik Pierie. Il difensore classe 2000 si trasferisce a titolo definitivo all'Excelsior, club dove aveva speso gli ultimi sei mesi in prestito. In passato il giocatore, che l'Ajax acquistò nel 2019 per 5 milioni dall'Heerenveen, era stato indicato come erede di Matthijs de Ligt al centro della difesa. Promesse purtroppo non mantenute, tanto che Pierie è stato presto mandato in prestito al Twente e successivamente proprio all'Excelsior. Ha trovato spazio con i lancieri solo nella squadra Under 21, mentre non ha fatto mai l'esordio ufficiale in prima squadra. L'accordo col suo nuovo club è di due stagioni.