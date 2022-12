ufficiale Ajax, nuova esperienza per il giovane centrale Pierie. A Rotterdam fino a giugno

Accostato in passato anche all’Italia, il difensore olandese Kik Pierie negli scorsi giorni ha lasciato l’Ajax per una nuova avventura in patria. Il classe 2000 giocherà fino al termine della stagione nell’Excelsior, squadra di Rotterdam.