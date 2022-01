UFFICIALE: L'Everton esonera Rafa Benitez: il comunicato del club

Rafa Benitez non è più l'allenatore dell'Everton. A comunicarlo è stato il club tramite una nota ufficiale, decisiva la sconfitta contro il Norwich. Nelle prossime ore i Toffees comunicheranno chi prenderà il posto dell'ex Napoli e Newcastle.

Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager.

