ufficiale L'uomo dei rigori importanti vola in Inghilterra. Montiel firma col Nottingham Forest

Attraverso i propri canali ufficiali, il Nottingham Forest ha annunciato un importantissimo colpo di mercato. Il club inglese ingaggia il nazionale argentino Gonzalo Montiel dal Siviglia: il 26enne terzino arriva in prestito fino alla fine della stagione, con opzione d'acquisto.

Il comunicato

Montiel arriva dopo aver vissuto un'impressionante stagione 2022/23, che lo ha visto vincere la UEFA Europa League con il Siviglia e la Coppa del Mondo FIFA con l'Argentina, segnando i rigori decisivi in ​​ciascuna delle rispettive finali.

Il terzino ha fatto il suo debutto in nazionale nel marzo 2019 contro il Venezuela e da allora ha collezionato altre 22 presenze, comprese le quattro partite disputate nella Coppa del Mondo FIFA in Qatar lo scorso inverno.

Nato a González Catán, in Argentina, è cresciuto nel River Plate e ha fatto il suo debutto professionale nell'aprile 2016. Il terzino ha vissuto cinque anni ricchi di trofei con il club di Buenos Aires, tra cui tre Copa Argentina, un titolo di Primera División e una Copa Libertadores.

Montiel si è poi trasferito al Siviglia nell'agosto 2021, giocando 72 volte con la squadra spagnola della Liga. Ora si trasferisce in Inghilterra: in totale ha collezionato 235 presenze in carriera e diventa il quarto acquisto del Forest nella finestra di mercato estiva. Indosserà la maglia numero 29".