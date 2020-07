ufficiale Leeds, primo regalo a Bielsa per la Premier. Ecco il riscatto di Meslier

vedi letture

Nuovo colpo in casa Leeds United, dopo la promozione dello storico club d'Oltremanica che li porta a militare in Premier League sedici anni dopo l'ultima volta. Il primo regalo per Bielsa è il portiere Illan Meslier, classe 2000 che era già in rosa, ma solamente in prestito. Adesso è a tutti gli effetti un calciatore dei Peacocks, che l'hanno prelevato a titolo definitivo dal Lorient, e con cui ha firmato un contratto di durata triennale. Di seguito il tweet contenente l'annuncio ufficiale.