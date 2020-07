ufficiale Lorient, doppio colpo per la Ligue 1. Arrivano Diarra e Boisgard

Doppio rinforzo annunciato nelle scorse ore dal Lorient, in vista della prossima stagione che vedrà i Naselli tornare in Ligue 1. Ufficiali gli acquisti di Stephane Imad Diarra, centrocampista franco-ivoriano classe '98 prelevato dal Le Mans per circa 2,5 milioni e messo sotto contratto fino al 2025, e quello ancora più recente di Quentin Boisgard, ex Tolosa con cui è stato sottoscritto un accordo fino al 2024.