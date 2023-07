ufficiale Lucas Silva si svincola dal Gremio. Il saluto dell'ex Real: "Ho realizzato un sogno"

vedi letture

Lucas Silva saluta il Gremio. Il centrocampista classe '93, ex fra le altre di Real Madrid e Olympique Marsiglia, ha visto scadere il suo contratto nella giornata di ieri ed è quindi ufficialmente svincolato.

Questo il suo addio all'Imortal Tricolor attraverso Instagram: "150 partite, 7 titoli, Grenais indimenticabili, 3 anni e mezzo con questa maglia pesante e immortale. Rappresentare il Gremio è stata la realizzazione di un sogno e una soddisfazione enorme. Devo solo ringraziare per tutto quello che ho vissuto in questo periodo. Porterò per sempre con me tutto e tutti coloro che hanno fatto parte di questa avventura. Grazie, Gremio!".