Il Malmö comuinica l'acqusito di Isaac Thelin, attaccante di proprietà dell'Anderlecht che torna in patria con la formula del prestito. Classe 1992, l'attaccante ha militato in passato anche nel Bordeaux e nel Bayer Leverkusen. Si tratta di un ritorno a casa per il giocatore, che ha militato nel periodo 2014-2015 al MFF. Nazionale svedese, ha fatto parte della squadra che ha eliminato l'Italia nei playoff per l'accesso a Russia 2018.