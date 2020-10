ufficiale Manchester United, arriva anche Facundo Pellistri. Firma fino al 2025

Secondo uruguaiano in poche ore per il Manchester United, che ha annunciato l'ingaggio di Facundo Pellistri. Il talento 18enne arriva dal Penarol e ha firmato un contratto di cinque anni, con un'opzione di proroga per un ulteriore anno.