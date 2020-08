ufficiale Mikel torna in Inghilterra. Il nigeriano ha firmato per lo Stoke City

Obi Mikel torna in Inghilterra dopo l'esperienza in Turchia, al Trabzonspor. Il centrocampista nigeriano, è un nuovo giocatore dello Stoke City: un anno di contratto per il 33enne che ha vestito in carriera per undici anni la maglia del Chelsea, prima di approdare in Cina, Al Tianjin, poi Middlesbrough e Trabzonspor. L'esordio in Europa, invece, addirittura in Norvegia al Lyn Oslo. 91 le presenze con la Nazionale nigeriana.