ufficiale Montpellier, rinforzata la difesa con Sylla a costo zero dal Tolosa

vedi letture

Nuovo rinforzo in difesa per il Montpellier, annunciato dal club francese nelle scorse ore. Prelevato a costo zero dal Tolosa il terzino sinistro guineano Issiaga Sylla (classe 1994), che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.