Callum Wilson è un nuovo giocatore del Newcastle. L'attaccante 28enne è costato circa 24 milioni di euro e ha firmato un contratto fino al 2024. "Il Newcastle è un club enorme, con una grande storia. Nel corso degli anni hanno avuto grandi attaccanti, quindi se potrò emulare almeno metà di quello che hanno fatto, sarei contento", ha dichiarato al sito ufficiale.

✍️ #NUFC are delighted to announce the signing of Callum Wilson from @afcbournemouth on a four-year deal!

Welcome, Callum! 🙌

— Newcastle United FC (@NUFC) September 7, 2020