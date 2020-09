ufficiale Niente Milan per Sangaré, il centrocampista ivoriano passa al PSV

Colpo del PSV Eindhoven. La formazione olandese ha ufficializzato l’ingaggio di Ibrahim Sangaré dal Tolosa. Il centrocampista ivoriano, accostato anche al Milan, ha firmato un contratto quinquennale con i biancorossi. "Sangaré è un giocatore con molte caratteristiche attraenti - ha commentato De Jong - che ha debuttato in una competizione di alto livello in giovane età. Questi ragazzi alla fine possono diventare interessanti per il PSV ed è per questo che li seguiamo da vicino".