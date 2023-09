ufficiale Nottingham Forest, colpo per la mediana. Dal PSV viene preso Sangaré

Nottingham Forest molto attivo nelle ultime ore di mercato. Tra le operazioni concluse nelle ultime ore c'è anche l'acquisto, come anticipato in precedenza dalla nostra redazione, di Ibrahim Sangaré dal PSV. Ecco il comunicato ufficiale: "Il Nottingham Forest è lieto di annunciare la firma di Ibrahim Sangaré dal PSV Eindhoven. I Reds hanno combattuto la concorrenza di numerosi club in tutto il mondo per assicurarsi i servizi del centrocampista della nazionale della Costa d'Avorio, che ha firmato un contratto quinquennale con il club.

Sangaré arriva a Trentside dopo aver giocato un ruolo fondamentale nella qualificazione del PSV alla UEFA Champions League di questa stagione. L'imponente centrocampista ha segnato otto gol in 45 presenze in tutte le competizioni la scorsa stagione, quando la squadra olandese è arrivata seconda in Eredivisie. L'importanza di Sangaré per il PSV non è venuta meno neanche in questa stagione, con il 25enne che ha segnato due gol durante la qualificazione della squadra di Peter Bosz alla fase a gironi della UEFA Champions League questa settimana.

Nato in Costa d'Avorio, Sangaré ha iniziato la sua carriera professionistica in Francia con il Tolosa, collezionando 86 presenze prima di trasferirsi in Olanda nel 2020. Durante i suoi tre anni al Philips Stadion, l'ivoriano ha vinto tre Johan Cruyff Shields e due KNVB Cup, collezionando 140 presenze con il PSV in tutte le competizioni. Giocatore chiave della nazionale della Costa d'Avorio, Sangaré ha segnato nove gol in 31 partite con la nazionale da quando ha esordito in nazionale a 17 anni. Sangaré indosserà la maglia numero 6 durante la sua permanenza a Trentside".