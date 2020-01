I belgi dello Zulte Waregem rinforzano la propria squadra con un calciatore che arriva direttamente dalla Ligue 1. Si tratta di Bassem Srarfi, esterno 22enne di nazionalità tunisina prelevato dal Nizza, con cui è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023. Di seguito l'annuncio dato sui profili social del club di Jupiler League.

🤩 New kid in town! Welcome Bassem Srarfi

🇹🇳 Tunisian (22 yrs.)

💨 Winger

🔄 @ogcnice

✒️ 2023

MORE⎪https://t.co/RmjJ5s8dyY pic.twitter.com/zuXa4Xvakz

— SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) January 25, 2020