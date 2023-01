ufficiale Fila via dalla Francia. Lo Strasburgo gira il polacco in prestito allo Zulte Waregem

Arrivato un anno e mezzo fa in Ligue 1, per il difensore polacco Karol Fila è tempo di fare le valigie e lasciare momentaneamente la Francia. Il laterale destro classe '98 è stato girato in prestito allo Zulte Waregem, in Belgio, dallo Strasburgo.