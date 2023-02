ufficiale Ongenda torna in Romania. L'ex Chievo sarà allenato da Mutu

vedi letture

Nuova avventura per Hervin Ongenda, attaccante 27enne franco-belga con un trascorso in Italia nel Chievo. Ritorno in Romania per lui, che aveva lasciato a inizio 2022 il Botosani per l'Apollon Limassol, a Cipro: ora ha firmato per un anno e mezzo con il Rapid Bucarest, allenato da un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Adrian Mutu.