ufficiale Premier League, comunicate le date dei trasferimenti. Ci sarà una finestra extra

vedi letture

La Premier League ha comunicato le date della finestra estiva-autunnale di mercato. Sarà della durata di 10 settimane e partirà immediatamente dopo la fine di questa Premier League, pertanto dal 27 luglio al 5 ottobre. Verrà inoltre aggiunta una finestra riguardante i trasferimenti interni, dal 5 alle ore 17 locali del 16 ottobre. In quest'ultima finestra i club di Premier League potranno scambiare i giocatori solamente con i club di EFL (Championship, League One e League Two) mentre non saranno consentiti i trasferimenti tra club di Premier League. Tale finestra di trasferimento è soggetta all'approvazione della FIFA.