ufficiale PSV, ha firmato Zahavi. L'ex Palermo è il sostituto di Lammers

Con Lammers in uscita (destinazione Atalanta), il PSV si è subito mosso sul mercato per assicurarsi il suo sostituto in rosa. Che è peraltro una vecchia conoscenza del calcio italiano: il fantasista israeliano Eran Zahavi, ex Palermo. A 33 anni per lui è un ritorno nell'universo del calcio europeo, dopo l'esperienza in Cina con il Guangzhou R&F. Ha firmato un contratto biennale con il club di Eindhoven.