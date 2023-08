ufficiale Ross Barkley torna in Premier League. Ha firmato con il Luton Town

Nuova avventura in Inghilterra per Ross Barkley. Il centrocampista classe '93, svincolato dopo l'esperienza al Nizza, ha firmato per il Luton Town, club neo promosso in Premier League. L'ex gioatore di Everton e Chelsea, intervistato dal sito ufficiale degli Hatters, ha spiegato la sua scelta: "Perché il Luton? Passare dai dilettanti alla Premier in nove anni è un'impresa storica, per me è una grande motivazione. Sono ancora relativamente giovane, anche se negli ultimi due anni non giocato quanto avrei voluto".