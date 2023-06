ufficiale Piazza pulita in Costa Azzurra: da Barkley e Pépé in quattro salutano il Nizza

Con un comunicato ufficiale il Nizza rende noti quattro addii:

Ross Barkley per fine contratto. Il centrocampista inglese, 29 anni, chiude la sua esperienza in Costa Azzurra dopo 28 presenze e 4 reti in tutte le competizioni.

Lasciano la squadra anche i prestiti Nicolas Pépé, che fa ritorno all'Arsenal e Joe Bryan al Fulham.

Infine, Andy Delort. L'attaccante è stato riscattato dal Nantes.