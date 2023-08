UFFICIALE: Ryan Reynolds ha perso il suo portiere. Si ritira a 40 anni la leggenda Ben Foster

Ben Foster si ritira a 40 anni. Il portiere inglese ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, risolvendo anzitempo il suo contratto fino al 30 giugno 2024 coi gallesi del Wrexham. L'ex fra le altre di WBA, Watford e Birmingham ha fatto il suo annuncio in queste ore, ricevendo tante manifestazioni d'affetto dal mondo del calcio.

Questo il ringraziamento dello stesso Wrexham al suo ormai ex estremo difensore:

"I migliori auguri, Ben Foster. Grazie mille per il tuo contributo in entrambe le avventure con la nostra società e congratulazioni per la tua incredibile carriera", si legge sul profilo Twitter del club di proprietà di Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

STATEMENT | Ben Foster announces retirement from professional football

All the very best, @BenFoster - thank you very much for your contributions in both spells with the Football Club, and congratulations on an incredible career 🧤

🔴⚪ #WxmAFC

— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) August 21, 2023