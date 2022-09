Benjamin Foster ha deciso di appendere i guantoni al chiodo. Il portiere inglese classe '83, svincolato dopo la scadenza del contratto col Watford, ha annunciato quest'oggi il suo ritiro. Foster, che ha saggiato anche i pali della nazionale inglese, ha vissuto una carriera ventennale soprattutto tra Manchester United, WBA, Watford e Birmingham.

It's time to say goodbye 👍😘https://t.co/lIDefeueeN pic.twitter.com/2Pgza5VEzi

— Ben Foster (@BenFoster) September 15, 2022