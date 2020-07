ufficiale Siviglia, triplice prolungamento. Banega rimarrà fino al termine della stagione

Triplice annuncio di rinnovo in casa Siviglia, con la società andalusa che potrà contare ufficialmente su tre giocatori non di sua proprietà da qui fino al termine della stagione. In particolare, tra questi, c'è Ever Banega: l'argentino, che da un paio di giorni a questa parte sarebbe dovuto trasferirsi all'Al Shabab in Arabia Saudita, ha avuto il benestare dal suo nuovo club di concludere l'annata in bianco-rosso. Gli altri due sono il portiere Bono e il terzino Sergio Reguilon, in prestito rispettivamente da Girona e Real Madrid. Di seguito il tweet contenente l'annuncio ufficiale.