ufficiale Siviglia umiliato dal Getafe, a due mesi dall'arrivo esonerato Diego Alonso

Eliminato dall'Europa, il Siviglia ha subito una pesantissima sconfitta oggi in Liga, battuto per 3-0 in casa dal Getafe e sempre in zona pericolante in classifica. Una situazione quasi drammatica per il club andaluso, che negli scorsi minuti ha deciso di esonerare il tecnico Diego Alonso, destituito dall'incarico proprio dopo il ko di oggi pomeriggio.

Subentrato ad ottobre a Luis Mendilibar, il tecnico uruguaiano è rimasto in sella alla panchina del Siviglia per appena due mesi, non riuscendo però a dare una sterzata alla squadra, che ora ha optato per un nuovo ribaltone.